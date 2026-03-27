На двух жителей Рязанской области завели уголовное дело за мошенничество с НДФЛ

По данным следствия, двое подозреваемых предоставили в налоговый орган заведомо недостоверные сведения по НДФЛ, на основании которых в 2022, 2023 и 2024 годах им вернули налог на общую сумму около 50 тысяч рублей. Злоумышленники распорядилась деньгами по своему усмотрению. Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также поиск аналогичных эпизодов преступления.

На двух жителей Рязанской области завели уголовное дело за мошенничество с НДФЛ. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

