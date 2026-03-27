Мошенники начали выманивать данные россиян под видом сотрудников поликлиник

Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник, страховых компаний или ЕМИАС. Их цель — получить ваши персональные данные (паспортные данные, СНИЛС) или заставить перейти по опасным ссылкам. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призывает граждан быть бдительными и не сообщать никакие личные сведения по телефону. Если вам звонят с подобными предложениями, например, о диспансеризации или продлении полиса, лучше всего прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

Россияне стали получать звонки от мошенников, которые представляются работниками поликлиник, страховых компаний или Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Они пытаются получить личные данные, такие как паспортные данные и СНИЛС, или заставляют перейти по подозрительным ссылкам. Об этом сообщил Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

Леонов отметил, что мошенники становятся все более изобретательными в своих уловках. Он призвал граждан быть осторожными и не сообщать свои персональные данные по телефону. Если вам звонят с предложением пройти диспансеризацию и просят назвать паспортные данные или код из смс, лучше сразу положить трубку. Вместо этого стоит найти официальный номер поликлиники на сайте и перезвонить.

Также мошенники могут звонить от имени страховой компании, пугая угрозой лишения бесплатной медицинской помощи и прося продлить полис. В таких случаях также нужно сразу завершить разговор. Кроме того, они могут представляться сотрудниками ЕМИАС и предлагать скачать приложение для обновления данных. В этом случае не переходите по ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.