Мошенники начали выманивать данные россиян под видом сотрудников поликлиник

Россияне стали получать звонки от мошенников, которые представляются работниками поликлиник, страховых компаний или Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
Они пытаются получить личные данные, такие как паспортные данные и СНИЛС, или заставляют перейти по подозрительным ссылкам. Об этом сообщил Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.
Леонов отметил, что мошенники становятся все более изобретательными в своих уловках. Он призвал граждан быть осторожными и не сообщать свои персональные данные по телефону. Если вам звонят с предложением пройти диспансеризацию и просят назвать паспортные данные или код из смс, лучше сразу положить трубку. Вместо этого стоит найти официальный номер поликлиники на сайте и перезвонить.
Также мошенники могут звонить от имени страховой компании, пугая угрозой лишения бесплатной медицинской помощи и прося продлить полис. В таких случаях также нужно сразу завершить разговор. Кроме того, они могут представляться сотрудниками ЕМИАС и предлагать скачать приложение для обновления данных. В этом случае не переходите по ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.