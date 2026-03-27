Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
10°
ЦБ USD 82.13 1.41 27/03
ЦБ EUR 95 1.19 27/03
Нал. USD 80.58 / 81.19 27/03 09:55
Нал. EUR 93.15 / 94.90 27/03 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мошенники начали выманивать данные россиян под видом сотрудников поликлиник
Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник, страховых компаний или ЕМИАС. Их цель — получить ваши персональные данные (паспортные данные, СНИЛС) или заставить перейти по опасным ссылкам. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призывает граждан быть бдительными и не сообщать никакие личные сведения по телефону. Если вам звонят с подобными предложениями, например, о диспансеризации или продлении полиса, лучше всего прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

Россияне стали получать звонки от мошенников, которые представляются работниками поликлиник, страховых компаний или Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Они пытаются получить личные данные, такие как паспортные данные и СНИЛС, или заставляют перейти по подозрительным ссылкам. Об этом сообщил Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

Леонов отметил, что мошенники становятся все более изобретательными в своих уловках. Он призвал граждан быть осторожными и не сообщать свои персональные данные по телефону. Если вам звонят с предложением пройти диспансеризацию и просят назвать паспортные данные или код из смс, лучше сразу положить трубку. Вместо этого стоит найти официальный номер поликлиники на сайте и перезвонить.

Также мошенники могут звонить от имени страховой компании, пугая угрозой лишения бесплатной медицинской помощи и прося продлить полис. В таких случаях также нужно сразу завершить разговор. Кроме того, они могут представляться сотрудниками ЕМИАС и предлагать скачать приложение для обновления данных. В этом случае не переходите по ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.