Фудтраки «Резиденции вкуса» открыли станции с русской, мясной и азиатской кухней

Фудтраки бренда «Резиденция вкуса» получили новые тематические направления под названием «Станция». Об этом сообщили в Центре развития креативных индустрий. Станция «Русская» предлагает пельмени, пирожки с капустой, мясом или повидлом и кружевные блины с разными начинками. Станция «Мясная» готовит бургеры, багеты с томленым мясом, шаурму, хот-доги и питу с овощами и авторскими соусами. Станция «Рис» знакомит с азиатской кухней: хенд-роллы, поке-боулы и онигири.

Скоро откроются еще две станции — «Рыба» и «Жар». Познакомиться с кухней «Резиденции вкуса» можно на Лыбедском бульваре и на крупных городских мероприятиях.

4 апреля два фудтрака переедут на Рязанскую ВДНХ, где будут готовить для участников сап-фестиваля «Рязанское море».

