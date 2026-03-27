ФНС подало иск в суд против рязанца, чтобы взыскать с него налоги

В Рязанском районном суде Рязанской области рассматривается административное дело, инициированное Управлением ФНС России по Рязанской области против налогоплательщика З. по вопросу взыскания задолженности по налогам. Управление ФНС обосновало свои требования тем, что З. зарегистрирован в качестве налогоплательщика и не исполнил свои налоговые обязательства, что привело к образованию задолженности. В связи с этим ФНС подало административный иск в суд. Согласно определению суда от 3 марта 2026 года, производство по данному делу приостановлено до вступления в законную силу решения по другому административному делу, связанному с взысканием Единого налогового платежа с З.

