ФАС предупредила производителя сырков «Б. Ю. Александров»

Регулятор выдал предупреждение компании «РостАгроКомплекс», выпускающей сырки под брендом «Б. Ю. Александров». Об этом сообщило издание «RT на русском».

Поводом стала жалоба законного правообладателя товарных знаков «Александров К. Б. «, который сообщил, что производитель разослал в торговые сети письма с требованием прекратить продажи его продукции.

Проверка показала, что лицензионный договор на использование товарного знака был расторгнут четыре года назад, а продукция выведена из оборота еще в 2023 году. ФАС обязала компанию отозвать некорректные письма и опровергнуть недостоверную информацию. В противном случае ведомство возбудит дело о нарушении закона.