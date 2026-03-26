Жители районов Кальное и Дашково-Песочня сообщили о неприятном запахе на улицах
Рязанцы сообщили о неприятном запахе на улицах города. Об этом написали в телеграм-канале «Топор. Рязань». Как уточняется, жалобы в основном поступают из районов Кальное и Дашково-Песочня. «Вонь жуткая на Быстрецкой, пахнет даже через закрытое окно. С приходом тепла нас опять начинают травить», — пишут местные жители.
Рязанцы сообщили о неприятном запахе на улицах города. Об этом написали в телеграм-канале «Топор. Рязань».
Как уточняется, жалобы в основном поступают из районов Кальное и Дашково-Песочня.
«Вонь жуткая на Быстрецкой, пахнет даже через закрытое окно. С приходом тепла нас опять начинают травить», — пишут местные жители.
Напомним, 19 марта в Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации составил 2,07 ПДКмр.