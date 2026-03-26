Жителей Ермишинского округа предупредили об аферистах из «администрации»

В Ермишинском муниципальном округе зафиксировали волну мошеннических звонков местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. Неизвестные звонят людям, представляются сотрудниками администрации и предлагают прийти за наградами, при этом просят назвать паспортные данные. В администрации подчеркнули, что такие звонки являются мошенничеством.

Власти округа сообщили, что администрация не проводит подобных акций и никогда не запрашивает паспортные данные по телефону. Жителей призвали быть осторожными и не сообщать личные данные неизвестным.