В Рязанской области с 30 марта изменится расписание электричек

С 30 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих через Рязанскую область. Об этом сообщили в МЖД. Изменения связаны с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры. В частности, на перегоне Щурово — Луховицы Казанского направления 30-31 марта, а также в апреле пройдут работы по капитальному ремонту первого главного пути. Кроме того, в апреле запланирована модернизация объектов энергообеспечения на станциях Раменское и Люберцы.

В связи с этим у части пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а часть поездов временно выведут из расписания.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.