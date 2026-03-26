В Рязанской области обесточат более 50 улиц 27 марта

27 марта 2026 года с 13:00 до 16:00 в рабочем поселке Кадом Рязанской области будет проводиться плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Под ограничение попадают десятки улиц и переулков, включая переулки Октябрьский и Свободный, площадь Дзержинского, а также улицы Батышева, Володарского, Горную, Есенина, Касимовскую, Каширина, Кирова, Колхозную, Коммунаров, Комсомольскую, Коммуны, Красноармейскую, Ленина, Лесную, Луначарского, Мичурина, Набережную, Октябрьскую, Партизанскую, Первомайскую, Песочную, Пионеров, Свердлова, Свободы, Северную, Смирнова, Советскую, Сплавную, Типанова, Титова, Урицкого, Чехова, Шестакова, Энгельса и Юбилейную. Также без света останутся дома на улице Полетаева под номерами 4, 45, 26, 27, 28, 30, 8, 10, 12, 14, 16, 2а, 18, 20, 21, 19. Всего в зону отключения попадают более 50 адресов.