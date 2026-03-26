В Рязанской области «Автодор» установил вешки на переливающемся участке дороги

В селе Фатьяновке Спасского округа «Автодор» установил вешки вдоль участка дороги, который переливает в первую очередь. До того момента, как вода начнет закрывать асфальт, остается 30-40 сантиметров. По прогнозам, уже завтра или послезавтра этот участок окажется под водой.

Ранее в МЧС спрогнозировали затопление дороги под Рязанью.

Фото: «Путешествия по Рязанской области».