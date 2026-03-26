В рязанской ГАИ прокомментировали ДТП с тепловозом на ж/д переезде

ДТП произошло 25 марта, примерно в 10:00, на 6-м километре автодороги «Ухолово-Богородицкое». По предварительной информации, 59-летний житель Александро-Невского района на «Рено Каптюр» выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом «КЧ-3» с пассажирским составом, которым управлял 24-летний житель Тамбовской области. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

В ГАИ прокомментировали ДТП с тепловозом на ж/д переезде в Ухоловском районе. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в ДТП на ж/д переезде водителя забрали на вертолете санавиации из Сараевской больницы. Фотографии с места происшествия редакции РЗН. инфо прислали читатели.