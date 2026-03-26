В Рязани жильцу квартиры вернули более 13 тысяч рублей за холодную воду

В адрес инспекции по вопросам ЖКХ Октябрьского района Рязани поступило обращение собственника квартиры в доме № 8 корпус 1 на ул. Шереметьевская. Гражданин пожаловался на неправомерное начисление платы за холодное водоснабжение. Проверка показала, что в расчетной системе ресурсоснабжающей организации на указанной квартире числилось два прибора учета воды, хотя фактически установлен был только один. В результате начисление производилось одновременно по показаниям прибора и по нормативу потребления.

В адрес инспекции по вопросам ЖКХ Октябрьского района Рязани поступило обращение собственника квартиры в доме № 8 корпус 1 на ул. Шереметьевская. Гражданин пожаловался на неправомерное начисление платы за холодное водоснабжение, сообщили в Госжилинспекции.

Проверка показала, что в расчетной системе ресурсоснабжающей организации на указанной квартире числилось два прибора учета воды, хотя фактически установлен был только один. В результате начисление производилось одновременно по показаниям прибора и по нормативу потребления.

После вмешательства инспекции второй прибор учета был отключен в системе, а начисления по нормативу сняты. В результате собственнику сделали перерасчет: за февраль сумма снизилась на 13 409,88 руб., за март — на 264,69 руб.