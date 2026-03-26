В Рязани задержали группу автоподставщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

В полиции сообщили, что с апреля 2025 года четверо жителей Рязани в возрасте от 20 до 25 лет организовывали подставные ДТП, чтобы получить деньги от страховых компаний.

Согласно схеме, 25-летний участник группы покупал подержанные иномарки бизнес и премиум-класса и оформлял их на сообщников или знакомых. После этого молодые люди выбирали участок дороги, на котором подстраивали аварии, виновниками которых выставляли случайных автолюбителей. Отмечается, что ДТП рязанцы подстраивали на участках в круговым движением. Чаще всего аварии устраивали в Московской области.

После ДТП молодые люди обращались за выплатами в страховые компании и делили деньги между собой. Поврежденные авто могли повторно использовать для новой аварии, а затем ремонтировали и продавали.

Так, например, в сентябре 2025 года молодые люди организовали аварию на круговом движении автодороги «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород» в деревне Залесное. Там столкнулись «Фольксваген Фаэтон» и автомобиль «КИА Спортейдж». Страховая выплатила рязанцам 328 тысяч рублей.

Четверых подозреваемых задержали при помощи СОБР регионального управления Росгвардии. У них изъяты 2 автомобиля, документы, смартфоны, банковские карты и другие предметы, способствующие формированию доказательственной базы.

В настоящее время задокументировано совершение 4 случаев мошенничества на общую сумму 1 миллион 134 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. ст. 159.5 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество и покушение на мошенничество в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору»). Полицейские проводят оперативные мероприятия по выявлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.