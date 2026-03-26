️В Рязани врачи вернули возможность ходить 95-летней бабушке

Женщина поступила в БСМП с переломом бедренной кости. Отмечается, что такая травма опасна для людей старше 80 лет — зачастую они получают I-II степень инвалидности или остаются прикованными к кровати. После обследования рязанки врачи приняли решение провести ей эндопротезирование — заменить поврежденный тазобедренный сустав на искусственный аналог. Операцию провели в первые сутки пребывания женщины в больнице, установка эндопротеза левого тазобедренного сустава прошла успешно.

