В Рязани вернули свет в дома на трех улицах
Без света остались жители Васильевского проезда (дома 3, 8), улицы Новоселов (53, 53к1, 53к2, 53к3) и улицы Песоченской (14). В 21:10 бригада АО «РГРЭС» завершила восстановительные работы и полностью вернула электроснабжение.
Вечером 26 марта в Рязани произошло отключение электроэнергии из-за повреждения кабельной линии 6 кВ. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.
