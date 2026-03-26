В Рязани приступили к мытью улиц. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По данным мэрии, в Рязани продолжается переоборудование коммунальной техники для весенней уборки. На этой неделе стартовали работы по мытью тротуаров — они будут выполняться по направлению от центра к спальным районам.

Отмечается, что по всему городу ведется сбор мусора, проводится обследование остановок и дорог. Работники ДБГ приступают к уборке грунтовых наносов.

С начала апреля проведут ямочный ремонт с использованием горячего асфальта, начнется промывка ограждений.