В Рязани без света остались четыре улицы

В 19:13 в Рязани произошло технологическое нарушение, в результате которого отключилось электроснабжение по четырем адресам. Без света остались жильцы на Васильевском проезде (дома 3, 8), на улице Новоселов (дома 53, 53к1, 53к2, 53к3) и улице Песоченской (дом 14).

Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

Бригада АО «РГРЭС» уже ведет локализацию поврежденного участка для восстановления подачи электроэнергии.