В России предложили запретить повышать цены на жизненно важные лекарства
По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, сейчас фармацевтические компании один раз в год могут перерегистрировать продукцию, входящую в список жизненно важных лекарств, для увеличения цены. Он предложил ввести мораторий на перерасчет стоимости до 1 января 2028 года. «Неспроста же в список входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить. В первую очередь повышение негативно скажется на финансовом положении ветеранов, участников СВО, пенсионеров, инвалидов», — заявил Сергей Миронов.
