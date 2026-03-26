В России предложили запретить повышать цены на жизненно важные лекарства

По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, сейчас фармацевтические компании один раз в год могут перерегистрировать продукцию, входящую в список жизненно важных лекарств, для увеличения цены. Он предложил ввести мораторий на перерасчет стоимости до 1 января 2028 года. «Неспроста же в список входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить. В первую очередь повышение негативно скажется на финансовом положении ветеранов, участников СВО, пенсионеров, инвалидов», — заявил Сергей Миронов.

В России предложили запретить повышать цены на жизненно важные лекарства. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 26 марта РИА Новости.

По его словам, сейчас фармацевтические компании один раз в год могут перерегистрировать продукцию, входящую в список жизненно важных лекарств, для увеличения цены.

Депутат предложил ввести мораторий на перерасчет стоимости до 1 января 2028 года.

«Неспроста же в список входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить. В первую очередь повышение негативно скажется на финансовом положении ветеранов, участников СВО, пенсионеров, инвалидов», — заявил Сергей Миронов.