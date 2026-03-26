В одном из округов Рязанской области утвердили официальный гимн

Депутаты Скопинского муниципального округа единогласно выбрали официальный гимн муниципалитета. На рассмотрение выносились два варианта, отобранные конкурсной комиссией из пяти присланных работ. Парламентарии проголосовали за произведение авторского дуэта Ирины Штакиной и Анатолия Сафонова.

Теперь гимн будет звучать на торжественных мероприятиях и праздниках, объединяя жителей округа. Организаторы конкурса поблагодарили остальных участников — Александру Бережную, Владимира Голованова и Ольгу Сушкину — и пожелали им творческих успехов.