В Москве девушку силой затащили в машину и увезли

В Москве девушку затащили в машину и увезли. Об этом 26 марта сообщили в Telegram-канале агентства «Москва».

Инцидент произошел в Нагатинском проезде на юге Москвы. Правоохранителям поступило сообщение, что неизвестные грубо усадили девушку в автомобиль и скрылись.

Со ссылкой на данные МВД уточняется, что таким образом близкие «похищенной» решили отвезти ее в больницу на лечение. Отмечается, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

