В Минфине РФ высказались о НДС на операции по СБП

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что осенью министерство будет оценивать необходимость введения НДС на операции в Системе быстрых платежей (СБП). Однако на данный момент таких планов нет, передает «Интерфакс». Сазанов отметил, что в этом году Минфин следит за тем, как работают налоговые изменения, принятые в прошлом году. Он добавил, что пока не планируется вводить дополнительные налоги на банковские операции. Минфин также сообщил, что отмена льгот по НДС может принести бюджету около 30 миллиардов рублей в год, но это не повредит развитию безналичных платежей.

Ранее Владимир Путин в конце ноября 2025 года подписал закон, который отменяет освобождение от НДС для операций с банковскими картами и услугами по обработке данных. Однако переводы по банковским счетам и операции через СБП остаются без налога.

