В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса

Депутаты Госдумы предложили упростить порядок использования VPN для бизнеса. С таким предложением парламентарии фракции «Новые люди» обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предложили перейти от разрешительной системы к уведомительному порядку использования VPN для компаний. Сейчас организациям часто приходится получать индивидуальные разрешения и согласовывать IP-адреса, что создает административную нагрузку, особенно для малого и среднего бизнеса.

По мнению депутатов, компании могли бы просто уведомлять уполномоченный орган о намерении использовать VPN для защищенного доступа к корпоративным ресурсам без предварительного согласования. При этом у регулятора останется возможность проводить проверки при выявлении нарушений.