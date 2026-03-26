Суд в Москве оштрафовал Duolingo на два миллиона рублей

Московский суд признал платформу для изучения иностранных языков Duolingo виновной в нарушении закона о персональных данных и назначил штраф в размере двух миллионов рублей. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района.

Как уточнили в пресс-службе, нарушение связано с несоблюдением требований к обработке и хранению персональных данных пользователей платформы.

За аналогичное правонарушение на такой же штраф был привлечён оператор доменных имен и веб-хостинга eNom.