МЧС подготовило проект указа о военной службе в рядах ФПС

МЧС подготовило проект указа о прохождении военной службы в противопожарных подразделениях, в том числе для контрактников. Глава министерства Куренков ранее заявлял, что около 7 тысяч военнослужащих Минобороны, проходящих службу по призыву, будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях федеральной противопожарной службы.