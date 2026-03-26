Россиян предупредили о мошенничестве с билетами на концерт Макса Коржа

Россиян предупредили о мошенничестве с билетами на концерт Макса Коржа. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленник обманул россиянку на 28 тысяч рублей, пытавшуюся купить билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле. По словам пострадавшей, Арины, она не смогла приобрести билет через официальный сайт из-за блокировки российских карт и обратилась за помощью в онлайн-чат, посвященный мероприятию. Мошенник предложил оплату через криптовалюту, уверяя, что стоимость билета может варьироваться из-за курса валют и добавляя 13% налога.

После нескольких попыток перевода, которые были заблокированы российским банком, мошенник убедил девушку воспользоваться QR-кодом для завершения сделки. В итоге деньги были переведены на счет в личном кабинете онлайн-казино, а мошенник перестал выходить на связь.

Позже он похвастался знакомому Арины, что заработал более 600 тысяч рублей на обманутых клиентах. Теперь пострадавшая намерена обратиться в полицию с жалобой на действия мошенника.