ЦБ USD 80.72 -0.24 26/03
ЦБ EUR 93.81 -0.11 26/03
Нал. USD 81.65 / 81.49 26/03 16:25
Нал. EUR 94.00 / 94.47 26/03 16:25
Россиян обяжут с 1 апреля указывать ФИО и назначение платежа при переводе денег
Плательщики должны будут указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физические лица обязаны указать свои фамилию, имя и отчество полностью, а индивидуальные предприниматели — полное имя и правовой статус. Физические лица, занимающиеся частной практикой, должны добавить вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Реквизит «назначение платежа» потребует более подробной информации, включая наименование товаров и номера договоров (не более 210 символов). Вводится новый реквизит «фактический плательщик» для переводов, осуществляемых представителями налогоплательщика.

С 1 апреля в России вступят в силу новые правила перевода денежных средств, направленные на усовершенствование национальной платежной системы и соответствие международным стандартам. Об этом сообщила магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, передает РБК.

Согласно новым требованиям, плательщикам необходимо будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков в реквизитах. Физические лица должны будут указать свои ФИО полностью. Индивидуальные предприниматели обязаны будут указывать свое полное имя и правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, должны добавить вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Кроме того, реквизит «назначение платежа» потребует более подробной информации, включая наименование товаров, номера и даты договоров, а также другую информацию, не превышающую 210 символов.

Введется новый реквизит «фактический плательщик», который нужно будет заполнять, если перевод осуществляет представитель налогоплательщика, например, бухгалтер по доверенности. В этом случае необходимо указать данные плательщика и его ИНН или КПП.

Юрист Александр Хаминский отметил, что для избежания блокировок при переводах важно корректно заполнять поле «сообщение получателю». Блокировки могут происходить не только из-за запрещенной деятельности, но и из-за неуместных шуток или формулировок, которые могут быть расценены как коммерческие переводы.