Послеродовую реабилитацию предложили включить в ОМС
В Госдуме выступили с инициативой добавить программы восстановления после родов в систему обязательного медстрахования. Речь идёт о комплексной поддержке: наблюдение у врачей, помощь психолога, физиотерапия, а также обеспечение витаминами и необходимыми препаратами. Предполагается, что такие меры помогут снизить риски осложнений и послеродовой депрессии, а также улучшить общее восстановление женщин после родов.
Об этом пишет «Лента. ру».
В Госдуме выступили с инициативой добавить программы восстановления после родов в систему обязательного медстрахования. Речь идёт о комплексной поддержке: наблюдение у врачей, помощь психолога, физиотерапия, а также обеспечение витаминами и необходимыми препаратами.
Предполагается, что такие меры помогут снизить риски осложнений и послеродовой депрессии, а также улучшить общее восстановление женщин после родов.