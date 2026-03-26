Послеродовую реабилитацию предложили включить в ОМС

В Госдуме выступили с инициативой добавить программы восстановления после родов в систему обязательного медстрахования. Речь идёт о комплексной поддержке: наблюдение у врачей, помощь психолога, физиотерапия, а также обеспечение витаминами и необходимыми препаратами. Предполагается, что такие меры помогут снизить риски осложнений и послеродовой депрессии, а также улучшить общее восстановление женщин после родов.

