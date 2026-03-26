На 76-м году жизни скончался артист Малого театра Петр Складчиков

Об этом сообщили в Малом театре, где он долгое время работал. Отмечается, что на сцене этого театра он сыграл более 90 ролей. Складчиков также приобрел популярность благодаря своим ролям в кино, среди которых такие фильмы, как «Мы из джаза», «Тайны Снежной королевы» и «Анна Каренина. История Вронского».

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко.