Мошенники похитили у жительницы Рязанской области более 4 млн рублей

В Рязанской области заключили под стражу мужчину, подозреваемого в крупном интернет-мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным следствия, с 26 февраля по 4 марта группа злоумышленников через интернет обманом похитила у жительницы Рыбновского района более 4 млн 229 тыс. рублей. В рамках расследования задержан один из предполагаемых участников схемы — житель Ленинградской области.

Суд поддержал ходатайство следствия, которое представил помощник прокурора, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.