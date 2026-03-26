Мобильная бригада «Поезда «Здоровье» провела прием в деревне Высокое Рязанской области
В итоге провели 157 консультаций терапевта, хирурга, офтальмолога и ЛОР-врача. Особое внимание уделили детям: для юных пациентов работали педиатр и профильные детские врачи. Точную диагностику обеспечило передвижное оборудование. По итогам осмотров 51 пациент направлен на дополнительные консультации к областным специалистам.
Специалисты мобильной медицинской бригады оказали помощь жителям деревни Высокое Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
