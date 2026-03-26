Мэр Рязани проверил готовность служб города к паводку

Мэр Рязани Борис Ясинский проверил готовность городских служб к паводку и встретился с жителями территорий, которые могут попасть в зону подтопления. Об этом он сообщил в своих соцсетях. В аварийно-спасательной службе провели строевой смотр — проверили готовность личного состава, состояние техники, оборудования и обмундирования. По словам главы администрации, городские службы ведут постоянный мониторинг участков, где возможен приход воды.

Также состоялась встреча с жителями посёлка Борки и улицы Остров. Горожанам рассказали о возможных сценариях развития паводковой ситуации и раздали памятки с необходимой информацией.

На фоне подготовки к половодью продолжает расти уровень воды в Оке. По данным на 26 марта вода поднялась еще на 37 сантиметров.