Из 10 установленных фонарей в рязанской деревне два разбили вандалы
Из 10 установленных фонарей в деревне Волчкарь Касимовского округа два разбили вандалы. Фотографии и жалобу опубликовал местный житель в соцсетях. На жалобу рязанца отреагировали из Касимовского округа. «Действительно, из 10 установленных фонарей в деревне Волчкарь, вандалы разбили два», — написали в комментарии.
Отмечается, что новые фонари уже закупили, их установят в течение недели с 30 марта.