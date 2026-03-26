Губернатор Павел Малков: Знаковые памятники нужно сохранять и восстанавливать
25 марта губернатор Павел Малков представил депутатам Рязанской областной Думы отчет о деятельности правительства региона в 2025 году, в рамках которого, в частности, рассказал о работе по сохранению объектов культурного наследия и созданию маршрута «Рязань пешеходная», сообщили в облправительстве.

По словам губернатора, в настоящее время при поддержке Минкультуры РФ проводится реставрация одного из ключевых объектов архитектурного ансамбля Рязанского кремля — Успенского собора. В Нижнем городском парке Рязани идут работы по восстановлению исторического здания Летнего клуба Дворянского собрания. «Сначала привели в порядок сам парк, а следом реставрируем там этот уникальный памятник деревянного зодчества. Потрясающе красивое здание, одно из знаковых в городе. Скоро его восстановим», — сказал Павел Малков. Губернатор проинформировал также о реконструкции кинотеатра «Родина» в Рязани, в этом здании планируется создать Дом музыки и приобрести для него орган. Сдача объекта предполагается в конце 2026 года.

«Бюджет региона непростой, но знаковые памятники нужно сохранять и восстанавливать. Все эти объекты — ключевые точки маршрута „Рязань пешеходная“, который уже обретает черты настоящей визитной карточки региона. Благоустроен Кремлевский сквер, Лесопарк, Нижний городской парк, половина Лыбедского бульвара и Лево-Лыбедская. На ВДНХ сейчас красота! И этот комплекс — тоже памятник культурного наследия, который продолжаем восстанавливать и развивать», — сказал губернатор.

По словам Павла Малкова, в этом году запланированы работы еще по четырем направлениям пешеходного маршрута: реконструкция улицы Павлова, улицы Садовой от Нижнего парка к цирку, благоустройство Новослободского сквера, а также Лыбедского бульвара в сторону ЦПКиО. «Большую поддержку оказывает федеральный центр. Серьезно включились инвесторы, спонсоры. Например, Рюмину рощу приводим в порядок вместе с компанией „Технониколь“. Там около 60 га, получится прекрасный современный парк, — отметил губернатор. — В целом, получается красивый пешеходный маршрут. И он станет еще лучше, когда свяжем воедино все части проекта».

Запись трансляции отчета губернатора можно посмотреть здесь.