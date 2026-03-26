ЦБ предложил новый способ оказания банковских услуг в селах

В России могут расширить доступ к финансовым услугам в сельской местности за счет отделений «Почты России» и пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости. По ее словам, рассматривается возможность предоставления базовых банковских услуг не только через отделения банков, но и через почту, облегченные форматы обслуживания, а также через ПВЗ маркетплейсов, которые активно развивают сеть точек присутствия.

Набиуллина отметила, что в некоторых странах банки обязаны обеспечивать доступ к базовым финансовым услугам в сельских населенных пунктах. По ее мнению, подобный механизм можно рассмотреть и в России, чтобы жители отдаленных территорий не оставались без банковских услуг.

При этом речь идет не о поддержке «Почты России», а о повышении доступности финансовых услуг для населения.