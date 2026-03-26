За сутки в регионе зафиксировали 6374 нарушения ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выявлено 67 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 2 нарушения совершили пешеходы, зафиксировано 2 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 20 нарушений со стороны водителей грузовых автомобилей и 5 нарушений со стороны водителей автобусов.

Более 6 тысяч нарушений зафиксировали на дорогах в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

