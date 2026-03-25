Она рассказала, что единственная кабинка на железнодорожной станции"Рыбное" постоянно закрыта на ремонт. Женщина ежедневно тратит на дорогу до работы в Рязани около полутора часов, и по пути у нее возникают естественные потребности, однако справить их цивилизованно невозможно.

Жительница Рязанской области сообщила о неработающем туалете на ж/д станции. Пост опубликовали на странице «ВКонтакте» «Новости Рязани».

По ее словам, из-за отсутствия оборудованных мест ей и другим людям приходится справлять нужду в неположенных местах. Проблема давно назрела, о чем свидетельствуют условия под мостом на станции «Дягилево» — туда рязанцам приходится ходить в туалет.

Фото: «Новости Рязани».