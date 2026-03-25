За сутки Ока в черте Рязани поднялась еще на 26 сантиметров

По данным ГУ МЧС по региону, в области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 8 см (уровень воды — 250 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +18 см (уровень — 214 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +8 см (241см); Проня в черте населенного пункта Быково — +3 см (213 см); Ранова в районе села Троица — +16 см (392 см); Верда у Скопина — +3 см (160 см).