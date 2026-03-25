За сутки Ока в черте Рязани поднялась еще на 26 сантиметров
В ГУ МЧС по региону рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 26 см. Он составляет 135 см выше нулевой отметки гидрологического поста.
По данным МЧС, в области ситуация с половодьем следующая:
- Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 8 см (уровень воды — 250 см выше нулевой отметки гидрологического поста);
- Ока в районе Касимова — +18 см (уровень — 214 см);
- Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +8 см (241см);
- Проня в черте населенного пункта Быково — +3 см (213 см);
- Ранова в районе села Троица — +16 см (392 см);
- Верда у Скопина — +3 см (160 см).
Низководный мост через реку Ранова около населенного пункта Шелемишево Скопинского округа все еще подтоплен. Есть объездной путь (расстояние объезда — 18 км.)