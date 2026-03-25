В Рязанской области жители установили мерный столб и закупились продуктами из-за половодья

В селе Заокском местные жители запасаются продуктами, медикаментами и комбикормом для скотины, перевозят сено с огородов, готовят лодки и трактора, которые станут основным транспортом в период подъема воды. Один из жителей рассказал, что приводит в порядок свою лодку: чистит, пробивает швы каболкой и готовит к покраске, отметив, что в прошлом году из-за отсутствия половодья лодка рассохлась. Мужчина также установил «мерный столб» для контроля уровня воды.

Мужчина также установил «мерный столб» для контроля уровня воды — по его словам, когда вода подойдет к столбу, это будет означать отметку 4 метра 35 сантиметров, а дальше он будет прибавлять свои замеры.

Как отметил автор поста, местные измерения традиционно мало отличаются от официальных по данным на 24 марта уровень воды в Оке поднялся на 109 сантиметров.

Фото: «Путешествия по Рязанской области».