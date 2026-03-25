В Рязанской области задействованы более 1300 организаций культуры

Культурную среду региона формируют 556 учреждений, клубов и центров досуга, 619 библиотек, 60 детских школ искусств, 28 музеев, 4 театра, филармония и цирк. Общая численность работников культуры в области составляет 8,3 тыс. человек, причем 28% из них трудятся в сельской местности. В гендерной структуре сотрудников женщины преобладают в 2,4 раза по сравнению с мужчинами.

В Рязанской области насчитывается 1360 организаций в сфере культуры, досуга и развлечений, при этом 93% из них находятся в подразделении Минкульта России. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

