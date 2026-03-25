В Рязанской области в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» планируется создать региональный аналитический центр по полетам БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в рамках отчета о деятельности правительства региона за 2025 год, который он представил депутатам Рязанской областной Думы 25 марта.

Губернатор рассказал о работе по поддержке технологических компаний в сфере аэрокосмических, беспилотных, радиоэлектронных, информационных и биомедицинских технологий. Он отметил, что в настоящее время в ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» насчитывается уже 146 резидентов, в НПЦ «Протос», созданном в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» — 55 резидентов.

«Мы в числе лидеров по стране. Нас видят и оказывают поддержку. В том числе получили дополнительное федеральное финансирование на НПЦ „ПРОТОС“ — 1,5 млрд руб. Это серьезный вклад в наш регион. Там все компании высокотехнологичные, выпускают самую современную продукцию. Например, КБ „Восток“ разработало ударный беспилотник „Скальпель“. Он пошел уже в серию. От наших бойцов самые лучшие отзывы. КБ „ПОЛЕТ“ разработало первый российский сеткомет в форме пистолета, тоже налажено серийное производство. „Русская лаборатория воздушного транспорта“ разработала дрон „Овод“, выпускается 20 тысяч единиц в месяц. Это все только отдельные примеры и только начало», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, в настоящее время в регионе при поддержке Минэкономразвития России идет создание бизнес-парка «Агни». Он будет интегрирован в ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» и НПЦ «Протос». Говоря о приоритетных задачах в этом направлении в 2026 году, Павел Малков подчеркнул:

«Задача этого года — ввести в эксплуатацию первое здание Аэрокосмической долины площадью 7,5 тысяч квадратов, построить три новых производственных здания НПЦ „ПРОТОС“ и оснастить их оборудованием, создать региональный аналитический центр по полетам БПЛА».

Запись трансляции можно посмотреть здесь.