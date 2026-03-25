В Рязанской области поймали трех пьяных водителей за сутки

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции за прошедшие сутки зафиксировали 301 нарушение ПДД, в том числе три случая управления автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Один водитель отказался пройти медицинское освидетельствование по законным требованиям полиции, ещё один сел за руль пьяным повторно.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили более 80 нарушений, связанных с управлением тонированными автомобилями, а также 15 нарушений допустили пешеходы.