В Рязанской области нашли филина Bubo bubo

В Рязанской области найден филин (Bubo bubo), самая крупная сова Европы и занесенная в Красную книгу России. Как отмечает орнитолог Алена Фионина, этот вид птиц редок — в регионе может жить 10-15 пар. Поиск филина длился девять лет и потребовал много усилий, включая выезды на природу и бессонные ночи. Птицу обнаружили на юге области, где есть подходящие условия для жизни — много зайцев и полей.