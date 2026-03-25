В России предложили ввести кешбэк за своевременную оплату ЖКУ. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало 25 марта ТАСС.

Он предложил по итогам года предоставлять кешбэк в размере 10% от общей суммы оплаченных услуг россиянам, которые в течение 12 месяцев полностью и без просрочек оплачивали счета за ЖКУ. Возврат хотят осуществлять в виде уменьшения последующих начислений по лицевому счету.

По мнению Чернышова, начислять кешбэк можно автоматически через ГИС ЖКХ или через ресурсоснабжающие организации.

Автор инициативы уточнил, что своевременная оплата ЖКУ важна для устойчивого функционирования отрасли. По данным на декабрь 2025 года, граждане задолжали за услуги около 415 млрд рублей.

Письмо с соответствующим предложением направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.