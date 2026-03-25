В Москве подростка зажало дверьми электропоезда и протащило по платформе. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, молодому человеку зажало рюкзак, когда он пытался выйти из поезда в последний момент. Пассажиры сообщили об этом машинисту по громкой связи. Школьника нашли травмированным в 300 метрах от платформы.

Отмечается, что виновниками признали машиниста и его помощника, которые раньше времени закрыли двери и начали движение. Они задержаны.