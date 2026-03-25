В Минпросвещения установили срок подачи документов для поступления в 1 класс

«Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня», — говорится в сообщении. Уточняется, что документы для зачисления в школу можно подать лично, почтой или через портал «Госуслуги» и региональную платформу. Сначала рассматривают заявления от семей с правом на внеочередное зачисление и проживающих на закрепленных территориях

В российских школах прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

«Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документы для зачисления в школу можно подать лично, почтой или через портал «Госуслуги» и региональную платформу. Сначала рассматривают заявления от семей с правом на внеочередное зачисление и проживающих на закрепленных территориях. Также с 6 июля по 5 сентября принимают заявления независимо от места регистрации. Приказ о зачислении издают в течение пяти рабочих дней, уведомление отправляют на «Госуслуги» и указанный адрес.