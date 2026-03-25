В Госдуме заявили, что полный запрет VPN в России не рассматривается

В Госдуме заявили, что полный запрет VPN в России не рассматривается. Об этом пишет ТАСС.

Зампред комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что VPN активно используется в бизнесе для защиты данных, и его отключение может навредить цифровой экономике.

При этом Роскомнадзор продолжит точечные блокировки сервисов, которые дают доступ к запрещённому контенту. Эксперты допускают, что ограничения могут расширяться по мере появления новых способов обхода блокировок.