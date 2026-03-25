В Госдуме предложили запретить автоотправку штрафов экс-владельцу машины

Депутаты от фракции «Новые люди» в Госдуме предложили запретить автоматическую отправку штрафов бывшим владельцам автомобилей в течение 10 дней после их продажи. Об этом пишет РИА Новости. По новому предложению, если человек продает машину, штрафы за нарушения ПДД не будут приходить ему до тех пор, пока новый владелец не зарегистрирует автомобиль на себя. Это поможет избежать ситуаций, когда бывший владелец получает штрафы за нарушения, которые совершил новый хозяин. Депутаты считают, что такие меры уменьшат количество жалоб и судебных разбирательств, а также упростят жизнь добросовестным гражданам.

Депутаты считают, что такие меры уменьшат количество жалоб и судебных разбирательств, а также упростят жизнь добросовестным гражданам. В настоящее время, пока новый собственник не зарегистрирует машину, информация о владельце остается прежней, и штрафы продолжают приходить на имя бывшего владельца.