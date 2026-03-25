В центре Рязани по решению суда закрыли караоке-бар

В суд обратился прокурор. Из материалов дела следует, что в жилом помещении в центре Рязани расположен караоке-бар. Жители дома неоднократно обращались в полицию, горадминистрацию, управление Роспотребнадзора с жалобами на громкую музыку из заведения. За нарушения владельцев бара привлекали к административной ответственности. По закону, на первых этажах многоквартирных жилых домов нельзя открывать заведения с музыкальным сопровождением, уточнили в публикации. Рязанский облсуд признал работу бара незаконной. Он запретил сдавать в аренду или субаренду помещение для осуществления деятельности, связанной с музыкальным сопровождением.

В центре Рязани по решению суда закрыли караоке-бар. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе облсуда.

Предположительно, речь идет о караоке-клубе, который находился в жилом доме на улице Горького.