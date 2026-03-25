В «Билайн» опровергли блокировку доступа к интернету при запущенном Telegram

Оператор «Билайн» сообщил, что доступ к сети не будет заблокирован при использовании мессенджера Telegram. Об этом пишет ТАСС. Ранее в социальных сетях появились скриншоты, на которых техническая поддержка компании утверждает, что работа других сервисов может быть ограничена, если Telegram активен хотя бы на одном устройстве.

