Стали известны подробности наезда на курьера в Рязани

Авария произошла днем 24 марта возле дома № 7 на улице Кальная. Автомобиль Renault под управлением 29-летнего рязанца столкнулся с электровелосипедом «Куго» под управлением 21-летнего жителя Рязани. Водитель электровелосипеда с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.